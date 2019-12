Escândalo do corrupção dos Bolsonaro já tem até paródia de novela: chocolate com laranja

Internautas viralizaram a paródia do escândalo envolvendo Flávio Bolsonaro, referente ao o esquema de laranjas em seu gabinete enquanto deputado estadual, além de uma movimentação atípica financeira em sua loja de chocolates. A novela Global "chocolate com pimenta" se transformou em "chocolate com laranjas" edit

247 - Internautas viralizaram a paródia do escândalo envolvendo Flávio Bolsonaro, referente ao esquema de laranjas em seu gabinete enquanto deputado estadual, líderado por Fabricio Queiroz, além de uma movimentação atípica financeira em sua loja de chocolates. A novela Global "chocolate com pimenta, de 2003, se transformou em "chocolate com laranjas"

O vídeo, que viralizou nas redes sociais, ironiza o discurso do clã Bolsonaro de combate à corrupção, além do silêncio de Sergio Moro com os esquemas escusos do clã Bolsonaro.

O youtuber Bruno Sartori, especialista em deepfakes (substituição de rostos em vídeos), recriou a abertura da novela Chocolate com Pimenta (2003), da Globo, e lançou Chocolate com Laranja.

Assista