Esnobada pela Globo e sem emprego na TV, Regina Duarte puxa saco de figurão da Globo: "Incontestável"

247 - Sem emprego na TV, Regina Duarte exaltou Boni, ex-diretor da Globo, em publicação em rede social nesta quinta-feira (26). A atriz relembrou a “era de ouro” da emissora, quando era comandada por seu antigo chefe de produção e programação. Na postagem, a veterana ainda ironizou a liberdade de expressão e afirmou que sua afirmação sobre o amigo é “incontestável”. As informações são do portal Notícias da TV.

“Você já deve ter percebido que existem a era a.B. e a era d. B. Não? Isto é: a era antes do Boni e a era depois do Boni. Contestável? Claro que não. Incontestável! Bem na base da liberdade de expressão, manda aí a sua”, escreveu Regina Duarte, na legenda de uma publicação no Instagram em que exibe a capa da biografia do ex-diretor da Globo.

A publicação incitou uma enxurrada de críticas à emissora. “Parece que estamos a falar de emissoras diferentes, tal a mudança radical. Na sua época, Regina, isso sim é que era”, comentou um fã da atriz. “A Globo perdeu muita qualidade depois que ele saiu”, concordou um segundo. “Hoje pouca coisa se salva lá”, disse um terceiro.

