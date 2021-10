Especialistas do Grupo de Mídia da China recebem Prêmio de Amizade

A cerimônia de premiação do Prêmio de Amizade do governo chinês foi realizada dia 30 de setembro em Pequim edit

Rádio internacional da China - A cerimônia de premiação do Prêmio de Amizade do Governo Chinês foi realizada dia 30 de setembro em Pequim. Dois especialistas do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), Konstantin Shepin e Yves Mouillet, receberam o Prêmio de Amizade do Governo Chinês de 2020 e 2021.

O primeiro-ministro da China, Li Keqiang, encontrou-se com alguns especialistas estrangeiros premiados no Grande Salão do Povo.

Konstantin Shepin e Yves Mouillet trabalham respectivamente nos departamentos de russo e francês da CGTN do CMG. Eles se dedicam ao intercâmbio e cooperação cultural e interpessoal entre a China e os países relacionados, estudam a disseminação da China nestas regiões e falam sobre o país asiático de forma ativa, objetiva e firme.

Os dois especialistas afirmam que continuarão contando histórias da China na nova era e apresentando ao mundo uma China verdadeira, tridimensional e abrangente.

O Prêmio de Amizade do Governo Chinês é o prêmio mais alto para coroar os especialistas estrangeiros que fizeram contribuições notáveispara a modernização, reforma e abertura da China.

