"Espero que nenhum Poder regulamente a Internet", diz Bolsonaro em sessão com Fux no Congresso

247, com CartaCapital - Jair Bolsonaro participou, nesta quarta-feira, 2, da sessão solene que marca a abertura dos trabalhos do Congresso Nacional em 2022. Entre outros, estavam presentes os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux; da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL); e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O chefe de governo, cujos apoiadores se dedicam a espalhar fake news e ameaças nas redes, defendeu "a nossa liberdade acima de tudo". As declarações vêm em meio a falas da Justiça Eleitoral contra o aplicativo russo de mensagens Telegram, que abriga alguns grupos bolsonaristas.

“Nunca virei aqui nesse Parlamento pedir regulação da mídia e da Internet. Espero que isso não seja regulamentado por qualquer outro Poder. A nossa liberdade acima de tudo”, disse Bolsonaro, em tom enérgico. “Sempre respeitaremos a harmonia e a independência dos poderes".

