"Espírito de porco", diz Reinaldo Azevedo, sobre ministro da Defesa, que quer apuração paralela

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo criticou, em seu Twitter, a proposta do ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de haver uma 'votação paralela' em cédulas de papel nas eleições deste ano.

"Coisa de gênio! Ministro da Defesa sugeriu votação paralela em urna de papel para ver se não há fraude na eletrônica. Bastaria ao espírito de porco dar votos distintos em cada uma. É piada. Golpistas estão assanhados", escreveu Reinaldo, em tom irônico.

Nogueira havia apresentado, na manhã desta quinta-feira (14) ao Senado, a proposta em questão para supostamente reforçar a “transparência do sistema eleitoral'', em mais uma tentativa golpista de descredibilizar as urnas eletrônicas brasileiras. Apesar da narrativa do ministro e de Jair Bolsonaro (PL), nunca foram comprovadas fraudes nas urnas em 25 anos de uso no país.

Como escreveu Reinaldo Azevedo em sua rede social, na sugestão de Nogueira há ainda a brecha para pessoas mal-intencionadas votarem em candidatos diferentes na 'votação paralela' e elevarem, de forma artificial, a suspeita de fraudes nas eleições.

