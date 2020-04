Esporte predileto de Bolsonaro é ameaçar a democracia, diz Bernardo Mello Franco

247 – "Jair Bolsonaro tirou o domingo para praticar seu esporte preferido: a ameaça à democracia", afirma o jornalista Bernardo Mello Franco, em sua coluna desta terça-feira. "A ambição autoritária de Bolsonaro não é novidade, mas desta vez ele conseguiu inovar. O capitão improvisou um palanque em frente ao Quartel-General do Exército. Ao escolher o cenário, buscou passar a mensagem de que os militares estariam a seu lado numa ofensiva contra as instituições", escreve o colunista.

"Bolsonaro não quer governar. Isso o obrigaria a ler relatórios, assumir responsabilidades e abandonar o discurso populista sobre o coronavírus", diz ainda o jornalista. "No cenário atual, o bolsonarismo não precisa de um autogolpe. Basta manter o clima de tensão permanente no ar. A tática da intimidação tem funcionado. Mais uma vez, as instituições se limitaram a reagir com tuítes e notas de repúdio. Esse tipo de resposta já se mostrou ineficaz para estancar as ameaças", reconhece.

