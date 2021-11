Esposa de Justus se diz “acabada” por ter que dormir com a filha no lugar da babá e é detonada (vídeo)

Apoie o 247

247 - A modelo Ana Paula Siebert foi alvo de diversas críticas após fazer um relato sobre os cuidados com sua filha Vicky, de um ano e meio. A esposa de Roberto Justus lamentou o cansaço depois de dormir um final de semana com a bebê. As declarações viralizaram e ainda renderam várias queixas nas redes sociais. A informação é do blog do Hugo Gloss.

De acordo com Ana, Vicky costuma dormir com a babá, mas isso tinha mudado temporariamente nas últimas noites. “Gente, estou acabada, sobrou só o pó na segunda-feira depois de um fim de semana cuidando da Vicky. Eu não estou acostumada a dormir com a Vicky, né? Ela dorme com a babá, todo dia ela dorme com a babá”, iniciou ela em seu Instagram.

Sibert afirmou que as mamães entenderiam sua exaustão por conta do sono picado, conferindo o estado da criança frequentemente. “E aí, nesse final de semana, eu dormi com ela e, a cada vez que ela se mexe no berço, eu levanto da cama pra ver se está tudo bem, porque eu sou dessas! Então, assim, é aquele sono picado. Eu não tive, tipo assim, horas de sono sem levantar. Mamães me entenderão. É um desabafo de quem está cansada”, completou ela.

Ana Paula Siebert, maquiadíssima e usando um roupão com a letra inicial de seu nome, fez um desabafo sobre a dificuldade que teve para dormir com a filha, Vicky, que também é filha de Roberto Justus. Confira! 🤳



