Esquema Bolsonaro vai desmoronar como um castelo de cartas, prevê Luís Nassif

247 – O jornalista Luis Nassif, editor do GGN, avalia que o governo de Jair Bolsonaro chegou ao fim e que haverá debandada de aliados nos próximos dias. "As próximas etapas são óbvias", diz ele, em sua coluna . "Terminou definitivamente a blindagem dos Bolsonaro. Com essa operação, cai a ficha de todos os bolsominios abrigados no Congresso e nas redes sociais, de que Bolsonaro não mais é o guarda-chuva protetor. No combate a organizações criminosas, o maior desafio das forças de repressão é desmontar a lealdade entre as partes. E essa lealdade depende fundamentalmente da capacidade do chefe maior em garantir a segurança dos seus seguidores. Com a prisão de Queiroz, haverá a debandada da tropa bolsonarista", afirma.

"Agora, Bolsonaro terá que mostrar todas as suas cartas. Se nada tiver a mostrar, não terá condições políticas de segurar o centrão – que é um investidor no mercado futuro da política -, nem de mobilizar os setores simpáticos nas Policiais Militares estaduais, abrindo espaço definitivo para a cassação da sua chapa pelo Tribunal Superior Eleitoral", aposta.

