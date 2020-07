"Essa história de cloroquina surreal", diz atriz Marina Ruy Barbosa

247 - A atriz Marina Ruy Barbosa comentou em sua página no Twitter nesta quarta-feira (8) a insistência de Jair Bolsonaro em propagar o uso da hidroxicloroquina no tratamento do coronavírus.

Sem mencionar o nome de Bolsonaro, a atriz disse que “essa história de cloroquina é surreal”.

Ao responder a um seguidor, ela disse estar “de cara com ele ainda forçando algo que os especialistas já falaram que não tem utilidade ao Covid.” “Pois é, não entendo a insistência…”, respondeu a atriz.

Essa história da Cloroquina é tão surreal... — MARINA RUY BARBOSA NEGRÃO (@mariruybarbosa) July 8, 2020





Pois é. Não entendo a insistência... https://t.co/NRSSPBNCbH — MARINA RUY BARBOSA NEGRÃO (@mariruybarbosa) July 8, 2020





Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.