Estadão alucina e culpa PT pelo fato de Jair Bolsonaro estar no poder

247 – O jornal Estado de S. Paulo, que apoiou o golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016, a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2018, e publicou o famoso editorial "Uma escolha muito difícil", no mesmo ano, para não ter que se posicionar entre o professor universitário Fernando Haddad e o neofascista Jair Bolsonaro, hoje culpa o Partido dos Trabalhadores pelo fato de o bolsonarismo se manter no poder, impedindo o avanço da chamada "terceira via". Confira o tweet do jornal, que apoiou o fascismo porque queria um choque neoliberal na economia, em que os leitores são tratados como imbecis:

EDITORIAL: Almas gêmeas - Escandalosamente conivente com o governo Bolsonaro, o PT nunca atuou seriamente para responsabilizar o presidente pelos seus atos. Lula precisa de Bolsonaro desimpedido https://t.co/vd7RDWJjBT pic.twitter.com/uQpIbZS3iJ — Estadão (@Estadao) December 9, 2021

