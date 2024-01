Estadão calunia Genoino e o acusa de antissemitismo

Ex-presidente do PT defendeu o boicote a empresas que apoiam o genocídio do povo palestino, como fazem várias personalidades internacionais edit

247 – O jornal Estado de S. Paulo caluniou o ex-presidente do PT, José Genoino, ao acusá-lo de antissemitismo, em editorial publicado nesta terça-feira, quando Genoino, na verdade, apenas defendeu o boicote a empresas que apoiam o genocídio do povo palestino.

"Genoino é um dos maiores representantes do PT, partido que se orgulha de sua defesa de minorias. O tal humanismo petista, no entanto, aparentemente não se aplica aos judeus. Essa minoria pode ser castigada e sofrer preconceito porque, conforme a cartilha antissemita compartilhada pela esquerda, os judeus dominam as finanças e o mundo. Portanto, para essa gente, judeus nunca serão vítimas; serão sempre algozes. A fala de Genoino, portanto, não surpreende. O que talvez surpreenda seja a facilidade com que ele a pronunciou. O antissemitismo, ao que tudo indica, se tornou tão natural para a esquerda que salta boca afora sem que se perceba", escreveu o editorialista .

O ex-deputado federal José Genoino afirmou nesta segunda-feira (22) que repudia "radicalmente" as acusações de antissemitismo e reiterou que "você pode até criticar o sionismo, mas ser antissemita não". "Toda vez que se critica as ações do governo na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, eles botam a pecha, como uma rota de fuga, de antissemitismo. Não tem nada disso. Defendemos os direitos e a soberania, as reivindicações e a história do povo judeu", afirmou.

