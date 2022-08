Estadão confirma apoio a Simone Tebet e demonstra que ela é a candidata da classe dominante

Apoie o 247

ICL

247 – O jornal Estado de S. Paulo, controlado pelo sistema financeiro, confirmou, em editorial publicado nesta terça-feira 30, que apoia a candidata Simone Tebet, do MDB, que representa a continuidade da "ponte para o futuro", programa econômico implantado pelo usurpador Michel Temer após o golpe de estado de 2016, que trouxe a fome de volta ao Brasil.

"Outra candidata que se destacou foi Simone Tebet. A senadora do MDB enfrentou com altivez os arreganhos desrespeitosos de Bolsonaro e rebateu com segurança as fabulações de Lula, apresentando-se ao País como alternativa racional e pacífica", escreveu o editorialista.

O texto confirma que Tebet é a candidata que representa os interesses do capital financeiro.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.