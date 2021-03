Estadão é detonado nas redes após dizer em editorial que Lula é "ficha suja moral”: “canalhas”

Internautas criticaram o editorial do jornal Estado de S.Paulo que repete o discurso do mercado do fake “risco PT” e ainda chama Lula de “ficha suja moral” edit

247 - O jornal Estado de S.Paulo, o mesmo que defendeu nas eleições de 2018 “a escolha difícil” entre os candidatos Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, virou alvo de revolta nas redes sociais nesta quarta-feira (10).

Em editorial, o jornal voltou a repetir a dose “risco PT” mais uma vez nesta quarta-feira (11) ao dizer que Lula é "ficha suja moral”, temendo a possibilidade do ex-presidente se candidatar nas eleições de 2022.

"A defesa do ex-presidente Lula da Silva tanto fez que conseguiu: depois de anos a invocar questões processuais para questionar as condenações de seu cliente por corrupção, finalmente foi premiada com uma decisão judicial que, na prática, livra o demiurgo de Garanhuns de prestar contas à Justiça e, ademais, lhe restitui os direitos políticos", lamenta o jornal, que desrespeita o ex-presidente que governou o Brasil e deixou o cargo com 87% de aprovação popular.

Veja a repercussão:

