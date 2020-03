Estadão em editorial: ‘a grande crise do País é não ter governo’

"A verdadeira crise do País é não ter governo justamente quando ele é mais necessário", diz o jornal O Estado de S.Paulo em editorial. Ao criticar Jair Bolsonaro, a publicação afirma que fica cada vez mais "clara a sua incapacidade de governar, qualquer que sejam as circunstâncias" edit

247 - Em editorial intitulado "As falsas crises, e a verdadeira", o jornal O Estado de S.Paulo afirma que atualmente "já é possível dizer que a grande crise que o Brasil enfrenta não é a economia travada ou a ameaça epidêmica do coronavírus; a verdadeira crise do País é não ter governo justamente quando ele é mais necessário".

"A crise do coronavírus é concreta, não uma 'fantasia' criada pela 'grande mídia', como disse o presidente Jair Bolsonaro. Preocupa sobremaneira que o governo brasileiro, a julgar pelas declarações inconsequentes do presidente, esteja propenso a considerar a pandemia como sendo apenas uma 'pequena crise'. Isso é 'brincar com fogo', como comentou o biólogo Fernando Reinach em sua coluna no Estado", diz o jornal paulista.

De acordo com o texto, "é assim que Bolsonaro encara crises verdadeiras: menospreza seus riscos e as considera criações da imprensa". "Infelizmente, esse tem sido o padrão de comportamento do presidente Bolsonaro ante os inúmeros desafios que se lhe apresentam desde que tomou posse, e nada indica que será diferente até o final do mandato, especialmente à medida que fica mais clara a sua incapacidade de governar, qualquer que sejam as circunstâncias".