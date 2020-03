Estadão em editorial: a única coisa que interessa a Bolsonaro é salvar seu governo

Em editorial publicado nesta segunda-feira, o Estadão diz que Bolsonaro não tem interesse em preservar a economia nem as vidas dos cidadãos. "A única coisa que interessa é salvar seu governo e, principalmente, sua imagem, com vista à próxima eleição" edit

247 - Bolsonaro "insurge-se contra todos aqueles que – governadores à frente, mas também seu ministro da Saúde – propõem ou ministram remédios amargos, mas imprescindíveis, para conter a epidemia", afirma O Estado de São Paulo em editorial publicado nesta segunda-feira (30).

O jornal denuncia a atitude de Jair Bolsonaro durante a reunião dos líderes do G-20, grupo das principais economias do mundo que anunciaram uma injeção da ordem de US$ 5 trilhões na economia global para enfrentar os impactos da pandemia de covid-19.

"Na reunião, feita por teleconferência, todos os líderes do G-20 tiveram alguns minutos para comentários. O presidente Jair Bolsonaro usou seu tempo para defender medidas para estimular a economia e destacar os supostos progressos no desenvolvimento de uma droga à base de hidroxicloroquina para conter o novo coronavírus – cujas pesquisas, a despeito do otimismo de Bolsonaro, estão ainda longe de ser conclusivas", escreve o jornal.

"Para Bolsonaro, não importa nem preservar a economia nem as vidas dos cidadãos; a única coisa que interessa é salvar seu governo e, principalmente, sua imagem, com vista à próxima eleição. Por isso, insurge-se contra todos aqueles que – governadores à frente, mas também seu ministro da Saúde – propõem ou ministram remédios amargos, mas imprescindíveis, para conter a epidemia".