Estadão em editorial: ações contra o coronavírus revelam um governo hesitante

247 - Em editorial, o jornal O Estado de S.Paulo afirma que o "conjunto de ações é tímido e revela um governo ainda hesitante", em referência às ações da administração de Jair Bolsonaro para combater o coronavírus no Brasil.

"Chama logo a atenção o impacto fiscal do pacote: é minúsculo, quase nulo, como confirmou o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida. Pergunta inevitável: se é possível agir sem ampliar o buraco das contas públicas, por que tanta demora? A resposta parece bem clara. A equipe econômica só agiu agora porque demorou a reconhecer os efeitos da pandemia", diz o texto.

De acordo com o jornal, "a única medida com claro impacto fiscal nem deveria estar nesse pacote". "Essa medida é a liberação de cerca de R$ 3,1 bilhões para incorporação de mais pessoas muito necessitadas no programa Bolsa Família", continua.

"Esses milhões já estavam em péssima situação bem antes das primeiras notícias sobre o coronavírus na China. O governo jamais deveria ter contribuído para a formação dessa fila. Mas o problema se acumulou e, diante disso, as autoridades deveriam tê-lo enfrentado no começo do ano. A solução agora prometida entra como contrabando, portanto, num atrasado pacote de ações contra os efeitos econômicos do coronavírus".