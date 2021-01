Estadão, em editorial: 'Brasil deve ser o único país em que a vacina foi derrotada pelo presidente'

"Do alto do cargo que ocupa, fez o que podia e o que não podia para sabotar os esforços dos que lutaram incansavelmente para viabilizar a única solução para uma tragédia", diz o editorial do jornal Estado de S.Paulo edit

247 - Em editorial publicado nesta terça-feira (19), o jornal O Estado de S.Paulo afirma que "o Brasil deve ser o único país do mundo onde o início da vacinação da população contra a covid-19 representou uma derrota política para o presidente da República".

"Foi assim porque Jair Bolsonaro em nenhum momento trabalhou com seriedade para conseguir um imunizante para os brasileiros. Ao contrário. Do alto do cargo que ocupa, fez o que podia e o que não podia para sabotar os esforços dos que lutaram incansavelmente para viabilizar a única solução para uma tragédia que já matou mais de 210 mil pessoas no País e levou milhões ao desemprego e à extrema pobreza", diz.

De acordo com o jornal, "apesar das forças contrárias, da negação da realidade e de uma sórdida campanha de desinformação, prevaleceram a ciência, a boa governança e o espírito público dos agentes de Estado". "E a Nação assistiu, enfim, ao início da tão ansiada campanha de vacinação".

