Estadão: fracasso de governo Bolsonaro é causado pela sua própria estupidez

247 - Em texto publicado como "Opinião" e assinado como "Notas e Informações, O Estado de S.Paulo", o jornal afirma que "o fracasso deste governo não é causado por fatores exógenos". "Não há ruídos, não há interferências, não há surpresas. É apenas e tão somente Jair Bolsonaro sendo Jair Bolsonaro. É apenas e tão somente Paulo Guedes sendo Paulo Guedes. O restante é pura consequência".

De acordo com o jornal, "Bolsonaro não realizou nada do que prometeu em razão de sua própria conduta". "Foi ele que impediu e continua a impedir qualquer melhoria possível. Os últimos dias explicitaram, uma vez mais, a verdadeira identidade deste governo. Com uma turma dessa estatura moral e cívica, é impossível promover o desenvolvimento social e econômico do País", continua.

O texto também diz que, "em circunstâncias normais, a recomendação de Jair Bolsonaro sobre a compra de fuzis já seria uma absoluta estupidez". "Num Estado Democrático de Direito, o poder público deve incentivar e assegurar a paz e a ordem, não instigar medo na população para que ela se arme", diz.

"O deboche também é visto no primeiro escalão do governo. Na quinta-feira passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, teve o descaramento de fazer a seguinte provocação: 'Qual o problema agora que a energia vai ficar um pouco mais cara porque choveu menos?'", acrescenta. "Não há respeito aos fatos nem à vida alheia".

