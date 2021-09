Estadão ignora decisões judiciais e fala em "suposta inocência" de Lula

Apoie o 247

247 - Em editorial publicado nesta segunda-feira (20), o jornal O Estado de S.Paulo ignora as 19 vitórias do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Judiciário e diz que "as revisões judiciais revelam mais as falhas da Justiça que as virtudes" do petista. Para o jornal, "as decisões judiciais favoráveis a Luiz Inácio Lula da Silva têm servido ao seu partido não só para proclamar sua suposta inocência, mas reinventar a sua imagem".

O Estadão afirma que, "se, com anos de atraso, a Suprema Corte declarou a suspeição do juiz de primeira instância, anulando as acusações que agora prescrevem, isso limpa a ficha eleitoral de Lula, mas sua ficha moral segue suja – em dimensões que extrapolam o âmbito judicial".

"Tripudiando da memória dos brasileiros, o PT espera apagar seu passivo de incompetência, corrupção e negacionismo, anunciando-se a solução para as agruras do presente, como se não fosse um dos grandes responsáveis por muitas delas".

