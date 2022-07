Estadão: para combater o desemprego Bolsonaro precisa trabalhar

Apoie o 247

247 - Após Jair Bolsonaro dizer esta semana que não é responsável por criar empregos e quem quiser trabalhar “tem que correr atrás”, o jornal O Estado de S. Paulo afirma em seu editorial deste domingo (24) que o atual ocupante do Palácio do Planalto possui uma “concepção deformada sobre o papel de um governante na construção do futuro do País”.

“Romper o ciclo de baixo crescimento da economia demandará uma política que interrompa o processo de desindustrialização do País e que, em paralelo, priorize a educação e qualificação dos mais jovens para que os empregos de qualidade a serem gerados possam ser devidamente ocupados. O empreendedorismo mencionado por Bolsonaro não salvará a juventude nem o desempenho do PIB, sobretudo um conceito distorcido sustentado à base de incentivos fiscais, caso “da figura do microempreendedor individual (MEI)”, ressalta o periódico”.

"Várias são as responsabilidades de um governante, e elas são ainda mais desafiadoras em um país tão desigual e com carências históricas como o Brasil. Chegar à Presidência da República talvez seja a maior honra para quem escolhe seguir o caminho da vida pública. A recusa de Bolsonaro em assumir a responsabilidade de governar levanta dúvidas sobre os reais motivos que o levam a fazer tudo por sua reeleição”, pontua o editorial.

