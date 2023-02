Estadão, que apoiou golpe contra Dilma e abriu portas para Bolsonaro, agora diz que não sabe de onde surgiu tanto ódio

Editorial abordou episódio em que repórteres do jornal foram atacados por bolsonaristas extremistas durante cobertura da tragédia no litoral norte edit

247 - Um editorial do jornal Estado de S.Paulo publicado nesta sexta-feira (24) condenou o episódio em que repórteres do jornal foram atacados por bolsonaristas extremistas durante a cobertura da tragédia no litoral norte de São Paulo.

O caso ocorreu num condomínio de luxo em Maresias. O grupo composto por cinco bolsonaristas agrediu e chegou a lançar uma jornalista numa poça d'água.

“O Estadão se solidariza ainda com os mais de 450 jornalistas profissionais que, nos últimos quatro anos, foram vítimas de violência física e emocional no País, agressões motivadas pela cólera de gente que despreza a democracia desde os seus atributos mais comezinhos, como a liberdade de imprensa. Em segundo lugar, este jornal espera que as autoridades paulistas sejam capazes de identificar e processar todos os agressores. Se os brutos são infensos à civilidade pela via da educação familiar ou por respeito aos princípios democráticos, que aprendam a viver em sociedade sob o peso das leis”, diz um trecho do texto.

No entanto, internautas destacaram que a linha editorial do jornal contribuiu muito para exaltar os ânimos extremistas no Brasil. Basta lembrar que o folhetim fez uma árdua campanha para derrubar Dilma Rousseff com falsos ares de "impeachment" e chamou em seu editorial “uma escolha difícil" escolher entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad nas eleições de 2018.

