Estadão tenta igualar chavismo ao fascismo bolsonarista

Depois de entoar o coro de que o Brasil viraria Venezuela com o PT, eis que o jornal quatrocentão aponta autoritarismo em Jair Bolsonaro

247 – O jornal Estado de S. Paulo, que colaborou para a ascensão do fascismo no Brasil, ao apoiar o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff e ao igualar o social-democrata Fernando Haddad ao extremista Jair Bolsonaro, hoje traça um falso paralelo entre chavismo e bolsonarismo, em seu editorial .

"A escalada da crise protagonizada pelo presidente Jair Bolsonaro com os militares sugere que o País corre o sério risco de sofrer forte degradação democrática, a ponto de assemelhar-se à Venezuela chavista", diz o texto.

"A crise está contratada. Ao levantar dúvidas sobre o processo eleitoral, ao mesmo tempo que amalgama os militares a seu governo, Bolsonaro semeia confusão e tenta intimidar quem porventura não aceite viver sob seu tacão", afirma ainda o editorialista.

"Timidamente, o Congresso começa a reagir à militarização do governo promovida pelo bolsonarismo, ao articular uma Proposta de Emenda Constitucional que proíbe a atuação de militares da ativa em cargos de natureza civil no Executivo. É uma medida necessária, pois aos militares da ativa é vedada a atividade política – que é essencialmente o que se faz num governo. Mas talvez seja tardia: a esta altura, a identificação forçada por Bolsonaro entre ele e os militares já não depende mais de quem usa o crachá do governo", finaliza.

