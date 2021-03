Estado de S.Paulo critica mudanças ministeriais de Bolsonaro: "prestaram-se somente a aplacar as neuroses do presidente"

O jornal Estado de S.Paulo, em editorial, criticou Jair Bolsonaro pela substituição dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e elogiou o alto comando das Forças Armadas edit

247 - O jornal Estado de S.Paulo, em editorial desta quarta-feira, 31, criticou Jair Bolsonaro pela substituição dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica realizada pelo seu novo ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, que assumiu após o general Fernando Azevedo e Silva ser demitido do cargo.

Segundo o jornal paulista, a mudança na cúpula militar “foi o desdobramento natural da resistência da cúpula das Forças Armadas à pretensão do presidente Jair Bolsonaro de aliciá-la para propósitos autoritários”.

O jornal também buscou elogiar o comando militar, artífice do golpe parlamentar e jurídico no Brasil, afirmando que “o comando militar vem agindo patrioticamente e em respeito à Constituição, que confere às Forças Armadas o papel de instituição de Estado, e não de governo, a despeito das inúmeras tentativas de Bolsonaro de transformá-las em guarda pretoriana”.

“Seria inaceitável humilhação, para a corporação militar, submeter-se aos caprichos desvairados de um ocupante temporário da Presidência”, diz o artigo, que adiciona: “já basta o papel vergonhoso desempenhado no Ministério da Saúde pelo general da ativa Eduardo Pazuello”, obediente a Bolsonaro.

Sobre a reforma ministerial de Bolsonaro, o Estado declarou que “nenhuma das trocas ministeriais anunciadas nos últimos dias visa a melhorar a administração federal”, pois “prestaram-se somente a aplacar as neuroses do presidente e a saciar os apetites da família Bolsonaro, além da voracidade do Centrão”.

