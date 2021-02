"Estamos indo para o pior dos mundos com a possível vitória de Lira", diz Tereza Cruvinel

“Se confirmada esta vitória do Lira [Arthur Lira], como tudo indica que sim, estamos indo para o pior dos mundos, que é aquele em que o Bolsonaro amplia o seu controle sobre as instituições”, disse a jornalista Tereza Cruvinel sobre a possibilidade de Arthur Lira ser eleito presidente da Câmara edit

247 - A jornalista Tereza Cruvinel afirmou, nesta segunda-feira (1), durante participação no Bom Dia 247, que a vitória do deputado Arthur Lira (PP-AL) na disputa pela presidência da Câmara, será o “pior do mundos” e consolidará o “controle das instituições” por Jair Bolsonaro. A eleiçõa para a presidência da Câmara está marcada para esta segunda-feira (1).

“Se confirmada esta vitória do Lira [Arthur Lira], como tudo indica que sim, estamos indo para o pior dos mundos, que é aquele em que o Bolsonaro amplia o seu controle sobre as instituições”, afirmou.

“O Bolsonaro já tem um PGR [procurador-geral da República, Augusto Aras], amistoso, amigo, que engaveta processas ou só faz aquilo que poupa, preserva, blinda, como manda o inquérito contra o Pazuello , mas preserva o Bolsonaro, por exemplo. Ele já tem um ministro no Supremo, manda na polícia, na CGU [Controladoria-Geral da União], na AGU [Advocacia-Geral da União], etc. Agora vai mandar nas duas Casas do Congresso. A estratégia de apoiar o candidato Baleia Rossi, do MDB, era exatamente uma estratégia de impedir o avanço do bolsonarismo até sobre as Casas do Congresso”, ressaltou.

Assista a análise de Teerza Cruvinel na TV 247.

O conhecimento liberta. Saiba mais