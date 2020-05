Estratégia oportunista de Ricardo Salles contra o meio ambiente repercute no exterior

As declarações de Ricardo Salles sobre aproveitar a crise do coronavírus para “passar a boiada” e mudar as regulamentações ambientais na Amazônia repercutiram em jornais norte-americanos e franceses edit

247 - As declarações de Ricardo Salles sobre aproveitar a crise do coronavírus para “passar a boiada” e mudar as regulamentações ambientais na Amazônia repercutiram na imprensa internacional.

Jake Spring, na Reuters: “o ministro do Meio Ambiente do Brasil, Ricardo Salles, pediu ao governo que adote mais medidas de desregulamentação da política ambiental, enquanto as pessoas ‘se distraem’ com a pandemia de coronavírus. Isso consta no vídeo que o Supremo Tribunal Federal mandou que fosse divulgado nesta sexta-feira”.

Matéria no jornal francês 20 minutes: “o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, quer aproveitar a 'oportunidade do fato que imprensa esteja focada no coronavírus' para 'passar reformas e diminuir as regras' ligadas à preservação da Amazônia".

