Estudo aponta que Youtube mantém pelo menos 1.701 vídeos com ataques ao sistema eleitoral brasileiro

Juntos, esses vídeos acumulam 67,7 milhões de visualizações, de acordo com estudo feito pelo pesquisador Marcelo Alves, da PUC do Rio edit

Apoie o 247

ICL

247 - O YouTube mantém no ar pelo menos 1.701 vídeos com ataques ao sistema eleitoral brasileiro e acusação sem provas contra as urnas. Juntos, esses vídeos acumulam 67,7 milhões de visualizações e 368.955 comentários, de acordo com levantamento feito pelo pesquisador Marcelo Alves, professor do Departamento de Comunicação da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio. As informações foram publicadas nesta quinta-feira (24) pelo jornal Folha de S.Paulo.

O estudo apontou que o canal com maior número de visualizações de vídeos com ameaças à integridade eleitoral é o Pingos nos Is (15,7 milhões de visualizações), seguido de Folha Política (12,6 milhões), Jovem Pan News (2,5 milhões), Foco do Brasil (2,3 milhões) e Bolsonaro TV (2,2 milhões).

Segundo a reportagem, o vídeo com maior número de visualizações é o da live de Jair Bolsonaro de 29 de julho de 2021. Na ocasião, ele disse que apresentaria provas das suas alegações de fraude na eleição de 2018. Mostrou apenas boatos que circulam há anos na internet e foram desmentidos anteriormente. O conteúdo teve 1,3 milhão de visualizações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em segundo lugar está um vídeo sobre "delegado que apresenta documento sobre urnas adulteradas", com 1,2 milhão de visualizações.

Na última terça-feira (22), o Youtube anunciou que vai remover publicações com informações falsas. Ao comentar a medida, o professor Marcelo Alves disse que a iniciativa "é um reconhecimento da gravidade da situação e um passo positivo na direção de se engajar em reduzir os potenciais impactos que o conteúdo criado e veiculado e plataforma podem ter". "Ao mesmo tempo, é muito importante que essas regras sejam aplicadas. Já vimos outras regras serem desenvolvidas, sem a efetiva aplicação".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE