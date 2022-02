EUA querem causar caos no mundo, afirma mídia chinesa

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O governo dos Estados Unidos divulgou recentemente um relatório sobre a estratégia na região do Indo-Pacífico. O documento segue o pensamento tradicional dos EUA nos últimos anos, que é tentar reprimir a China criando um sistema de aliança fechado, e protegendo a sua hegemonia regional e global.

Em junho de 2019, os EUA publicaram em nome do Pentágono a chama “estratégia na região do Indo-Pacífico”. A administração Biden, desde que tomou posse, acelerou o processo de transferência da sua estratégia global para a região Ásia-Pacífico. Os EUA estão fazendo o máximo para criar pequenos círculos contra a China, desde o “Plano Dissuasivo do Pacífico”, ao reforço do “sistema dos quatro” entre EUA, Japão, Índia e Austrália, até a criação da parceria de segurança dos EUA, Reino Unido e Austrália, e não podemos deixar passar a ratificação da Lei de Concorrência dos EUA de 2022 e a nova edição da estratégia na região do Indo-Pacífico.

A parte relacionada à China constitui o conteúdo relevante no relatório, que opina sobre a questão de Taiwan e aproveita a questão do Mar do Sul da China para difamar o país oriental. Afinal de contas, conter a China e proteger a hegemonia norte-americana é o verdadeiro objetivo da chamada “estratégica Indo-Pacífico”.

Tanto na assistência de vacinas quanto na recuperação econômica, a China comprovou com ações práticas que cria oportunidades e é parceira da região Ásia-Pacífico. Com a entrada em vigor da Parceria Econômica Abrangente Regional (RCEP, na sigla em inglês), a região abraçará mais oportunidades de desenvolvimento, enquanto que quase nenhum país parece querer seguir os EUA, uma vez que buscam apenas os próprios interesses.

