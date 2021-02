Evan Rachel Wood afirma que foi abusada desde a adolescência pelo cantor Marilyn Manson

Portal Forum - A estrela da série Westworld, da HBO, a atriz e modelo Evan Rachel Wood denunciou em sua conta do Instagram, nesta segunda-feira (1º), que foi abusada pelo cantor Marilyn Manson, com quem namorou entre 2006 e 2010 e chegou a ficar noiva.

“O nome do meu abusador é Brian Warner, também conhecido como Marilyn Manson. Ele começou a me assediar quando eu ainda era uma adolescente e abusou terrivelmente de mim por anos. Eu sofri uma lavagem cerebral e fui manipulada à submissão. Eu cansei de viver com medo da retaliação, difamação ou de chantagens. Eu estou aqui para expor esse homem perigoso e denunciar as indústrias que o permitem atuar, antes que ele arruíne outras vidas. Eu fico com as muitas vítimas que não ficarão mais em silêncio”, diz o texto da atriz na rede.

