Evaristo Costa decide processar a CNN Brasil após demissão conturbada

247 - Indignado com a forma como foi dispensado da CNN Brasil, o jornalista Evaristo Costa decidiu processar a emissora com a pretensão de indenizá-la. De acordo com a coluna de Ricardo Feltrin, do UOL, o ex-Globo acusa a CNN Brasil de desrespeito profissional e danos morais e materiais. A informação é do portal MSN.

Conforme Evaristo, ele ficou sabendo da dispensa ao assistir o noticiário da emissora. Contudo, para o jornalista, ele devia ter sido o primeiro a ser informado e, o fato de não ter acontecido isso, fez com que a situação fosse humilhante. “Me chutaram pelas portas dos fundos”, desabafou, na época do ocorrido.

De acordo com a CNN, foram feitas todas as tentativas possíveis e imagináveis para que Evaristo permanecesse na casa, mas, segundo a emissora, o jornalista recusou todas as propostas feitas.

