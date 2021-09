Evaristo Costa detona CNN pela demissão: "fui apunhalado pelas costas"

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Em suas redes sociais nesta segunda-feira (14), o jornalista Evaristo Costa detonou a CNN Brasil pela forma como foi demitido.

“Qual seu nível de indignação com a CNN de 0 a 10?”, perguntou um seguidor.

“Sendo 0 não indignado e 10 máximo de indignação, minha resposta é 10. Foi um prazer e desprazer maior ainda”, respondeu Evaristo.

PUBLICIDADE

“Poderiam alegar o que quisessem, é direito deles demitir. O que nenhuma empresa pode fazer com funcionários corretos apunhalar pelas costas e de forma desrespeitosa. Que faz com um, faz com todos”, ressaltou.

Saiba mais

O apresentador Evaristo Costa anunciou, por meio de seu Facebook, que não trabalha mais na CNN Brasil. A demissão não foi comunicada diretamente ao jornalista ex-Globo, que descobriu seu desligamento da emissora por conta própria.

PUBLICIDADE

"Sim eu trabalhava na CNN, mas ao voltar das férias, assistindo a nova chamada de programação da emissora notei a falta do meu programa. Liguei pra saber o motivo e fui informado que ele havia sido retirado da grade e que a empresa não tinha mais interesse nos meus serviços. É do jogo!!!", escreveu.

PUBLICIDADE