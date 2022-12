Ex-apresentadora de sucesso se torna verdadeiro abacaxi para Rede Globo

Apoie o 247

247 - “Fernanda Gentil arrumou um jeito de estar na Globo durante a Copa do Mundo, mesmo após ter sido colocada de escanteio pela emissora neste período — e de estar um ano fora do ar. A apresentadora fará participações no "Mais Você" a partir da próxima sexta-feira, diretamente do Qatar”, escreve o jornalista Lucas Pasin em sua coluna no portal UOL.

“No entanto, engana-se quem pensa que ela é vista como correspondente da emissora no Mundial, como outros nomes amplamente divulgados. Isso nunca esteve, e não está nos planos da Globo. Gentil só conquistou o espaço após insistir apresentando um projeto pessoal para a emissora e garantindo patrocinadores fixos para sua estadia no Qatar”, acrescenta.

“A apresentadora, que já foi considerada a ‘musa da Copa de 2014’, com destaque para seu trabalho no esporte, acabou se tornando, como afirmou esta coluna em julho, um "abacaxi" na Globo, sem gerar bons resultados, o que dificulta que a emissora se arrisque em novos projetos com ela. Apesar disso, Fernanda ainda tem um forte apelo com o mercado publicitário e, com isso, vem movimentando projetos nas redes sociais. Durante a Copa do Mundo, ela vem estrelando diversas campanhas, inclusive em horários nobres da TV, o que garante que a apresentadora siga aparecendo na tela do "plim plim", mas de outra maneira”, destaca o jornalista.

