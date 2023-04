Ex-BBB Cezar Black se encontra com Lula no Planalto (vídeo)

Apoie o 247

247 - Ex-participante do programa Big Brother Brasil, o enfermeiro Cezar Black teve um encontro nesta terça-feira (18) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília (DF), onde o petista aprovou a proposta que fixou em R$ 4.750 o piso nacional de enfermeiros dos setores público e privado no País.

"Obrigado por esse momento", disse Cezar Black ao presidente. Antes de entrar no BBB, o enfermeiro trabalhava em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal e na emergência de dois hospitais na capital federal.

De acordo com o projeto aprovado pelo governo, técnicos de enfermagem terão um piso salarial de R$ 3.325; auxiliares de enfermagem, de R$ 2.375, e parteiras, de R$ 2.375.

Presidente Lula recebendo o enfermeiro Cezar Black após assinatura do projeto de lei que garante o pagamento do novo piso para enfermagem.

