Ex-CQC, Rafael Cortez declara voto em Lula: 'podemos vencer no primeiro turno'

247 - O humorista Rafael Cortez declarou, nesta quinta-feira (15), que vai votar no ex-presidente Lula (PT) no primeiro turno das eleições presidenciais de 2022. Além disso, o ex-CQC incentivou seus mais de 3,3 milhões de seguidores no Twitter a também apoiarem o candidato petista.

"MEU VOTO É NO LULA! Faltam poucos dias para as Eleições e, se a gente juntar forças e ir com tudo, podemos vencer no primeiro turno. Nao tenham medo de se posicionar: Divulguem voto em Lula e incentivem mais pessoas a fazer o mesmo! Vamos com tudo, e vamos com LULA! #LulaPresidente13", escreveu.

Cortez, que atualmente também trabalha como ator e músico, construiu carreira de destaque na televisão aberta, apresentando o programa Custe o Que Custar (CQC) na TV Bandeirantes entre 2008 e 2015. Ao todo, acumula mais de 4,8 milhões de seguidores em seus perfis no Twitter, Facebook, Instagram e YouTube.

MEU VOTO É NO LULA! Faltam poucos dias p/ Eleições e, se a gente juntar forças e ir com tudo, podemos vencer no Primeiro Turno. Nao tenham medo de se posicionar: Divulguem voto em Lula e incentivem mais pessoas a fazer o mesmo! Vamos com tudo, e vamos com LULA! #LulaPresidente13 — Rafael Cortez (@cortezrafa) September 15, 2022

