Ex-craque do futebol é demitido da Band após ser acusado de agredir torcedor do Flamengo

247 - A Band demitiu na tarde desta quinta (9) o ex-jogador Carlos Alberto, que atuava como comentarista nas transmissões do Campeonato Carioca. A saída dele já era analisada desde o fim de janeiro por conta de provocações feitas nas redes sociais contra a torcida do Flamengo. A gota d'água foi uma acusação de agressão a um torcedor do clube, ocorrida na quarta (10).

A Band confirmou a demissão em nota. "Carlos Alberto não faz mais parte da equipe de comentaristas da Band. Agradecemos pelo período em que ele esteve na emissora e desejamos boa sorte", diz o comunicado.

Reportagem do portal Notícias da TV apurou que chefes da Band já estavam de olho no comportamento dele há duas semanas e se incomodaram com a quantidade de provocações aos jogadores do Flamengo. A questão começou em dezembro, quando Giorgian De Arrascaeta aplicou uma caneta em Carlos Alberto durante o Jogo das Estrelas, organizado pelo ex-jogador Zico.

Desde então, ele sofreu gozações da torcida do Flamengo e passou a revidá-las. Após a derrota do rubro-negro no Mundial de Clubes, Carlos Alberto provocou e xingou diretamente Arrascaeta e Gabriel Barbosa em um vídeo.

