Ex-funcionária diz que Facebook enganou investidores sobre combate a mudanças climáticas e à covid-19

247 - A delatora Frances Haugen, ex-funcionária do Facebook responsável por revelar os documentos responsáveis pelo surgimento do Facebook Papers, em outubro do ano passado, destacou que a rede social pode ter enganado investidores sobre ações da empresa quanto ao combate de desinformação a sobre mudanças climáticas e covid-19 na plataforma. A nova revelação foi publicada nesta sexta-feira (18) em reportagem do jornal Washington Post.

O Facebook Papers é uma designação a documentos que apontaram negligência da empresa de Mark Zuckerberg para a publicação de informações verídicas. De acordo com a documentação, não havia comprometimento da rede social no combate a fake news.

Agora, segundo o Washington Post, os relatórios indicaram que o Facebook ignorou a implementação de medidas contra desinformação, apesar de afirmar em conferências com investidores de que estava trabalhando na questão.

O jornal norte-americano afirmou ter tido acesso a documentos enviados à SEC, órgão dos Estados Unidos com a competência de regular o mercado de ações no país.

Segundo a advogada Jane Norberg, que trabalhou na agência americana até abril do ano passado e atualmente é sócia do escritório Arnold & Porter, "se a companhia diz uma coisa a investidores, mas documentos internos dizem o contrário, isso pode ser algo que a SEC vai olhar".

