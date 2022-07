Ex-global denuncia assédio dentro da Globo: 'Vivi um abuso aos 20 anos'

Apoie o 247

Luana Piovani abriu o jogo sobre uma situação de assédio que viveu nos bastidores do remake de Anjo Mau (1997). A atriz tinha apenas 20 anos quando se recusou a sentar na perna do diretor Carlos Manga (1928-2015). Ela, posteriormente, foi cortada do elenco sob o pretexto de que não agregaria à produção. "Hoje vejo que aquele episódio pode ter pesado", confessou. A reportagem é do portal Na Telinha.

"Vivi um abuso aos 20 anos, mas na época era normal e só me dei conta mais tarde. Eu e algumas pessoas, entre elas Luiza Brunet, que seria minha mãe no folhetim, estávamos na sala do diretor Carlos Manga (1928-2015). De longe, ele bateu na perna e disse: 'senta aqui'. Eu pensei: tiozinho ousado. Sentei no braço da poltrona", contou ela, em entrevista à revista Veja.

A intérprete ainda lembrou o episódio em que foi agredida por Dado Dolabella, com quem namorava na época. Ela avalia que o ator não foi devidamente punido.

Inclusive porque não me agrediu apenas, mas também a camareira da minha peça. Ele a jogou longe, e ela trincou os dois antebraços. Nunca pagou a indenização. Na época, vivi a primeira crise de ansiedade. Não pela agressão, mas pela ressaca daquilo. Brasileiro é cruel, mas fantasiado de engraçadinho.

Não à toa, Luana ainda disse que não temia qualquer represália por ter batido de frente com o J. B. de Oliveira, o Boninho, durante o BBB 22:

Poder tenho eu, que não preciso nem dele nem da Globo. Já precisei, não mais. Quanto à postura do Boninho, só falo do que sei. Ele é um fazedor de dinheiro, responsável pelo maior faturamento da casa. Suponho que seja tratado como rei na Globo. Quanto à qualidade, não conheço seu trabalho. Nunca assistir a um BBB, só vi trechos. Talvez aquilo seja bom para o diretor: ficar só botando armadilhas para as pessoas caírem. Deve se divertir com isso.

