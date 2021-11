Ex-guitarrista do Charlie Brown detona filho de Chorão: “Arrogante”

Marcão negou as acusações de Alexandre, filho de Chorão, e criticou duramente o rapaz edit

Metrópoles - Ex-guitarrista do Charlie Brown Jr, Marcão detonou o filho de Chorão, Alexandre Abrão, após declarações de que o pai teria deixado dívidas impagáveis com a gravadora para comprar os direitos dos outros integrantes da banda.

Segundo Marcão, as falas de Alexandre mostram que o rapaz teria “uma mentalidade escrota” e “atitude arrogante” ao tratar sobre os assuntos da banda.

Entenda

Alexandre alega quetinha um projeto de dar continuidade ao legado de Chorão, para isso, colocaria a banda em turnê ao lado de Marcão e Thiago. Porém, ele e os ex-companheiros de Charlie Brown Jr. romperam em julho deste ano.

O motivo da briga seria divergências sobre o uso das marcas CBJR e C.Brown Jr. Ele também alegou que Chorão deixou dívidas impagáveis com a gravadora para pagar os diretos dos colegas de banda.

Alexandre, em vídeo públicado em seu canal do YouTube, rebateu as acusações.

“O acerto que a gente fez quando a gente saiu da banda foi em cima de uma dívida que o Chorão tinha de shows com a gente. Tinham diversos shows que a gente não tinha recebido. A gente falou: ó, cara, você acerta com a gente os shows que a gente não recebeu’, e aí ele falou: ‘a condição para isso é que vocês autorizem eu seguir tocando com a banda’. Eu falei: ‘tudo bem, tá certo'”, disse Marcão.

“Sou autor das músicas, tenho o direito da minha imagem até hoje, de qualquer produto que for lançado, ou qualquer coisa que vai ser trabalhada. Para isso é necessária a minha autorização. Não comprou o direito de ninguém na verdade”, continuou.

Ele garantiu que não está processando Alexandre e que apenas pediu a anulação do contrato firmado entre eles para uma turnê me 2022.

