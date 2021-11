(Vídeos) Ex-jogador Neto detona Luciano Huck após declaração sobre Marília Mendonça: “babaca, safado…”

A declaração do comentarista e ex-jogador Neto foi feita após o apresentador Luciano Huck falar sobre a forma física de Marília Mendonça, das sertanejas Maiara e Maraisa edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O comentarista e ex-jogador Neto bateu duro no apresentador Luciano Huck pelo que o ex-atleta considerou ataques gordofóbicos à cantora Marília Mendonça, que faleceu na sexta-feira (5), após ser vítima de um acidente aéreo no interior de Minas Gerais. "Babaca, safado, sem-vergonha, idiota e imbecil", disse o comentarista no programa Os Donos da Bola, nessa segunda-feira (8), pela Rádio Bandeirantes.

Em um tributo à artista em seu programa dominical na Globo, Huck disse que encontrou Marília, e as sertanejas Maiara e Maraisa, mas comentou sobre a forma física das três cantoras.

"Há três semanas eu estive com elas, aliás, metade das três, porque elas estavam magrinhas", disse o apresentador do Domingão com Huck, tentando fazer graça e estendendo a pronúncia da letra "i", de "magrinha".

PUBLICIDADE

MARÍLIA MENDONÇA | Craque Neto detona Luciano Huck e Ana Maria Braga. pic.twitter.com/3R4dtF7ojh — Rádio Bandeirantes (@RBandeirantes) November 8, 2021

PUBLICIDADE

Esse é só um dos show de horrores que está sendo o tributo a Marília do Luciano Huck. Programa egocêntrico e frio.



Respeitem os corpos e legados das mulheres!! pic.twitter.com/0oV8YpknyH — Camilla Viana (@camillavianag) November 7, 2021

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE