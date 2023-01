Ex-participante de A Fazenda é preso em flagrante após espancar e ameaçar filho de 5 anos; marcas de cigarros foram encontradas

O caso foi descoberto depois da criança ter dado entrada em um pronto-socorro com fratura no ombro, lesões na boca, no nariz e em outras partes do corpo edit

247 - José Lucas Dias Barreto, ex-participante de “A Fazenda Verão (2012)”, versão do reality show da Record com anônimos, foi preso nesta segunda-feira (23), em São Gonçalo, no Grande Rio. o ex-modelo foi acusado de ter espancado seu filho, de 5 anos, no bairro Nova Cidade, na cidade fluminense. As informações são do portal Na Telinha.

O caso foi descoberto depois da criança ter dado entrada em um pronto-socorro com fratura no ombro, lesões na boca, no nariz e em outras partes do corpo, além de hematomas e marcas de cigarros nas pernas.

Ao perceberem sobre um suposto espancamento, os médicos encaminharam o menino para o setor de serviço social, que investigou a situação. Os próprios enfermeiros do local perceberam que Lucas Barreto ameaçava o filho ao dizer "Você vai me pagar", enquanto gesticulava, como se fosse degolar o menino.

Na delegacia, o ele sustentou a ideia de que a criança fraturou o ombro enquanto estavam brincando de luta. Após constatar as agressões de Lucas Barreto, o Ministério Público pediu a prisão com base nos ferimentos no corpo da vítima, além do comportamento do menino e do próprio pai, que se mostrou agressivo com o parente em diversas ocasiões.

