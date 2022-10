Ex-presidente de Cabo Verde espera que China continue contribuindo para solução dos problemas mundiais

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - “Os meus votos são que a China continue seu progresso e contribua para a solução dos grandes problemas mundiais”, afirmou o ex-presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, em uma entrevista concedida ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), da capital Praia.

Na ocasião, o político sênior também opinou sobre a comunidade de futuro compartilhado para a humanidade e elogiou a visão de futuro dos comunistas chineses, que considera um apanágio do Partido. Confira alguns trechos da entrevista.

Os países do mundo compartilham um destino comum

Pedro Pires - As nossas relações com a China têm permitido ao nosso país avanços significativos em diversas áreas. A presença da cooperação com a China é visível na nossa capital, e um dos últimos símbolos disso é a construção do novo campus da Universidade de Cabo Verde.

O importante é garantir a cooperação, ao mesmo tempo em que contribui para um mundo mais pacífico e cooperativo. Do meu ponto de vista, é preciso fazer um esforço para desenvolver esse espírito cooperativo, quer dizer que o nosso destino é comum. Nós todos somos partes do nosso planeta, dessa casa comum que é o planeta Terra. Nesse aspecto nos cabe trabalharmos no sentido de garantir a estabilidade e a sustentabilidade do planeta.

Fazer do mundo uma casa habitável e um sítio saudável, em que há cooperação e participação de todos no crescimento econômico e no desenvolvimento político, social e tecnológico.

Os comunistas chineses têm uma visão de futuro

PP - A experiência do Partido Comunista da China nesses anos de liderança da República Popular da China, depois de 1949, é a prova da sua capacidade, mas sobretudo da sua visão, da sua antecipação do futuro. Essa visão do futuro que prevê grandes transformações tem sido o apanágio do Partido Comunista da China. Portanto, essa visão desenvolvida, certamente irá continuar, para manter o progresso da sociedade chinesa e do país e abrir novas perspectivas para a sua economia, sua ciência, sua tecnologia e, sobretudo, para a sua população.

A China continuará contribuindo para a solução dos problemas mundiais

PP - Eu confio que o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China vai abrir novas portas ao país para continuar essa marcha do progresso, da transformação e também da construção de um mundo mais pacífico, mais justo, sobretudo, de um mundo mais equilibrado.

Os meus votos são que a China continue nesse caminho e contribua para a solução dos grandes problemas mundiais, para que tenhamos um planeta mais seguro, mais justo e mais saudável. Vejo o papel da China, nesse sentido, como um ator político que vai ajudar a resolver as grandes questões e vai ajudar na orientação do futuro. O que desejo à China é que desempenhe esse papel de equilíbrio para um mundo melhor.

