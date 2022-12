Ex-produtor de cinema Harvey Weinstein sofre nova condenação por estupro e agressão sexual

Apoie o 247

Reuters - O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein foi considerado culpado de estupro e duas outras acusações de agressão sexual por um júri de Los Angeles na segunda-feira, marcando a segunda condenação do ex-produtor de Hollywood que se tornou o rosto do movimento #MeToo sobre alegações de abuso sexual cinco anos atrás.

O júri considerou Weinstein culpado de estupro, cópula oral forçada e penetração sexual por um objeto estranho envolvendo uma mulher, mas o absolveu das acusações relacionadas a uma segunda suposta vítima, anunciou a Corte Superior de Los Angeles.

O júri não conseguiu chegar a um veredicto sobre duas acusações, incluindo estupro, de Jennifer Siebel Newsom, esposa do governador democrata da Califórnia Gavin Newsom que revelou anteriormente que era Jane Doe 4 no julgamento. O júri não chegou a um veredicto sobre as acusações relacionadas a outra mulher.

Weinstein, de 70 anos, já está cumprindo uma sentença de 23 anos de prisão após ser condenado por má conduta sexual em Nova York.

A ex-modelo e atriz que Weinstein foi condenado por estuprar em um hotel de Los Angeles em 2013, e conhecida no tribunal como Jane Doe 1, emitiu um comunicado logo após o veredicto.

"Harvey Weinstein destruiu para sempre uma parte de mim naquela noite em 2013 e eu nunca vou ter isso de volta. O julgamento criminal foi brutal e os advogados de Weinstein me colocaram no inferno no banco das testemunhas, mas eu sabia que tinha que ver isso até o fim, e eu fiz. Espero que Weinstein nunca veja o lado de fora de uma cela de prisão durante sua vida."

Weinstein pode pegar até 18 anos de prisão pelas acusações pelas quais foi condenado, mas fatores agravantes podem aumentar para 24 anos. Os advogados voltam ao tribunal nesta terça-feira para apresentar argumentos sobre fatores agravantes.

