Ex-veterana do 1º escalão da Globo se prepara para estrear na Jovem Pan

247 - Quase um ano depois de pedir demissão da Globo, Elaine Bast fez teste para realizar seu sonho de ser apresentadora na Jovem Pan. A versão televisiva da rede de rádios pretende fazer mudanças na programação e busca nomes com credibilidade no mercado. A jornalista foi correspondente nos Estados Unidos e contratada da líder de audiência durante 23 anos.

Segundo apurou o Notícias da TV, em reportagem publicada no mesmo portal, Elaine gravou três pilotos entre 28 de fevereiro e 2 de março. O trabalho foi realizado nos estúdios do canal de notícias, na Avenida Paulista, em São Paulo. A princípio, a ideia é testar a jornalista em um programa vespertino, para reforçar a concorrência com a GloboNews e a CNN Brasil.

