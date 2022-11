Executivos do Twitter acusam Elon Musk de colocar dados em risco

Apoie o 247

247- Depois de desembolsar US$ 44 bilhões para comprar o Twitter, Elon Musk está tentando recuperar o prejuízo. Além da demissão de boa parte da diretoria da empresa, o bilionário cortou metade dos funcionários da rede social e determinou que a outra metade volte ao trabalho presencial imediatamente. As informações são do portal Metrópoles.

Alguns dos poucos executivos que restaram pediram demissão nesta semana, alegando que os cortes feitos colocam em risco o próprio funcionamento do Twitter. Um deles foi a diretora de segurança da informação, Lea Kissner.

Segundo o jornal Financial Times (FT), as preocupações são sobre a segurança dos dados de usuários e do cumprimento da política de privacidade do Twitter.

