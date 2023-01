Expulsa por jogar garrafa em Gusttavo Lima, mulher diz que se indignou com comentários pró-Bolsonaro em show

Apoie o 247

247 - A arquiteta Virgínia Bandeira, que foi expulsa do show de réveillon de Gusttavo Lima por arremessar três garrafas de água no cantor, afirmou que o fez por estar "indignada com a conotação política" pró-Bolsonaro do evento.

“O que aconteceu na verdade foi que me indignei com a conotação política dada pelo cantor durante o show de réveillon, onde foi pago caro para me divertir e acabar tendo que participar de um ato político em prol de um ex-presidente que tanto massacrou os brasileiros”, escreveu a arquiteta em seu Instagram nesta terça-feira (3).

“Minha reação e de várias outras pessoas foi levantar a mão e fazer o 'L', de Lula. Por conta disso, logo no início do show, ele se dirigiu a mim falando que ‘eu merecia o bom e o bom era ele’, nesse momento repeti o gesto fazendo o ‘L’”, acrescentou.

A arquiteta também repudiou o que considerou um desrespeito do cantor por ter afirmado, durante a apresentação, que participava de "campeonato de punheta". Segundo Virgínia, havia várias garotas adolescentes na plateia.

Apesar de ainda demonstrar indignação, ela reconheceu que se excedeu ao jogar três garrafas d'água no cantor: "posso ter me excedido na minha reação em repúdio a ele, e tenho humildade suficiente de reconhecer o meu excesso”.

