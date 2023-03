Extremistas são rifados de especial em homenagem à Xuxa e reagem: “seguiremos tradicionais, evangélicos e bolsonaristas”

Apoie o 247

247 - A Rede Globo preparou um grande especial em homenagem aos 60 anos da Xuxa e quem ficou de fora da produção foi a militante bolsonarista e ex-paquita Andréa Sorvetão, excluída antecipadamente do encontro após um desentendimento com Xuxa no ano passado, informa reportagem do portal F5.

Seu marido, o também militante, comentou: "Oi, Brasil. Somos e continuaremos sendo casados, de família tradicional, com todos os defeitos e evangélicos. Ah, e muito bolsonaristas", observou.

Xuxa pregou voto em Lula nas eleições e em diversas ocasiões já apontou seu completo desprezo por Bolsonaro.

