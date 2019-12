Fábio Pannunzio: “nenhum olavete iria reclamar se Jesus fosse pintado como machão heterossexual”

Em entrevista à Fórum, o jornalista disse que falou com Fábio Porchat para entrarem com ação conjunta contra o ideólogo bolsonarista nos EUA. "É melhor o guru da Virgínia começar a rezar para que nada de mau aconteça a mim, ao Fábio Porchat e ao Pe. Fábio de Melo" edit

Por Plinio Teodoro - Em entrevista exclusiva à Fórum neste sábado (27), o jornalista Fábio Pannunzio anunciou que entrará com ação conjunta com o humorista Fábio Porchat contra Olavo de Carvalho na Justiça dos Estados Unidos. O guru do clã Bolsonaro acusou ambos e o padre Fábio de Melo pelo atentado cometido por fanáticos contra a produtora Porta dos Fundos, após a divulgação do Especial de Natal em que Jesus é retratado como homossexual.

“Nenhum olavete iria reclamar se Jesus, um personagem assexuado, fosse pintado como machão heterossexual. Eu fui incluído nessa trama porque sou um dos jornalistas mais expostos do País pelas críticas que tenho feito ao regime bolsonarista”, disse Pannunzio, que afirmou ter conversado pela manhã com Porchat.

Para o jornalista, Olavo de Carvalho é “a mente maligna que articula esse movimento de fanáticos antiglobalistas no Brasil”. “O discurso de ódio e a intolerância à crítica são ferramentas da paranoica guerra ideológica que eles movem contra as artes, a educação e o jornalismo”.

