Fábio Porchat fala sobre decisão de não ser pai

O ator disse que Nataly Mega, com quem ele teve uma relação de oito anos, deseja filhos para o casal. Os dois anunciaram a separação em janeiro edit

Apoie o 247

ICL

247 - O humorista Fábio Porchat comentou sobre a decisão de não querer ter filhos. O ator disse que Nataly Mega, com quem ele teve uma relação de oito anos, deseja filhos para o casal. Os dois anunciaram a separação em janeiro.

"Desde o início [do relacionamento], ela falou: ‘Se não quiser ter filho, fale agora que a gente não fica mais junto’. Eu falava ‘vamos ter, vamos ter’. Até que a coisa começou a afunilar, ela fez 35 anos…", desabafou Porchat em entrevista ao jornal O Globo.

>>> Simaria dá soco em Porchat durante programa ao vivo e choca internautas: 'sem noção' (vídeo)

"Não posso ter filho por vias naturais (por causa da baixa contagem de esperma). Congelamos um embrião e, quando foi ficando perto de acontecer, eu só pensava: ‘Rapaz, não sei se quero isso para minha vida'”, continuou.

"Filho é irreversível, é uma coisa muito séria. Conversando com um amigo, eu disse: ‘Vou ter filho’ e ele respondeu: ‘Mas você não quer’. E eu: ‘Mas vou ter que ter’. E ele: ‘Como vai ter que ter? Se não quer, não tenha’. Fiquei com isso martelando na minha cabeça sem falar com Nataly. Entendo que foi um pouco injusto, mas eu precisava entender isso na minha cabeça primeiro", acrescentou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.