Facebook derruba páginas contra o racismo e segue discurso de Trump

O Facebook anunciou aplicação de sua “Política de Organizações e Indivíduos Perigoso”, removendo páginas que promovem o ódio e a violência. No entanto, além de derrubar grupos de milícias de extrema direita, a plataforma baniu páginas informativas de sites antifascistas e antirracistas, seguindo a ideologia do governo Trump, que compara fascistas e racistas organizados a antifascistas edit

247 - A empresa Facebook anunciou, no dia 19 de agosto, uma aplicação de sua “Política de Organizações e Indivíduos Perigoso”, removendo ou restringindo centenas de páginas que promovem o ódio e a violência. Grupos ligados às teorias da conspiração e milícias de extrema direita foram derrubados. No entanto, a plataforma também fechou páginas de diversos sites antifascistas e anticapitalistas que divulgam informações verificadas, notícias e mobilizações. O Facebook aplica equivalências falsas e indefensáveis, comparando fascistas e racistas organizados a antifascistas, seguindo um padrão já estruturado por Donald Trump. A reportagem é do site Intercept Brasil.

Cerca de 800 grupos ligados à teoria da conspiração QAnon, que divulgam ideias potencialmente mortais, foram derrubados pelo Facebook. Páginas de milícias de extrema direita, como a Guarda Civil do Novo México, que é uma organização armada cujos líderes ostentam tatuagens de suásticas, também foram banidas.

Na mesma linha ideológica de Trump, a empresa fechou páginas de diversos sites antifascistas e anticapitalistas que divulgam informações verificadas, notícias e mobilizações, como “It’s Going Down”, “Crimethinc” e “PNW Youth Liberation Front”, acrescenta a reportagem.

O governo Trump ofuscou as ameaças dos extremistas da supremacia branco, alegando de forma sensacionalista que há riscos representados pela extrema esquerda. Com suas últimas proibições, o Facebook está seguindo o mesmo manual.

