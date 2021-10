Facebook e Instagram voltam a apresentar instabilidade nesta sexta-feira

Usuários relatam dificuldade ao tentar acessar os aplicativos. Na segunda-feira, a instabilidade atingiu Instagram, WhatsApp e o Facebook, que ficaram cerca de seis horas fora do ar edit

Sputnik - O Instagram e o Facebook apresentam problemas de acesso para milhões de usuários nesta sexta-feira (8). Os usuários indicam que as redes sociais estão fora do ar desde 15h40 no horário de Brasília, reporta o serviço Downdetector.

Usuários relatam ​que o Instagram está tendo problemas desde 14h40 EDT [15h40 no horário de Brasília].

Há queixas de acesso na Europa, Ásia, América Latina, Estados Unidos, Canadá e Austrália.

​Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para voltar ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente.

Alguns usuários afirmam que os serviços já voltaram a funcionar normalmente. Ainda não se sabe o que causou a instabilidade.

Segunda pane em 1 semana

Na segunda-feira (4), uma pane global que envolveu o Instagram, o WhatsApp e o Facebook, que ficaram cerca de seis horas fora do ar.

Na terça-feira (5), o Facebook comunicou que uma falha de configuração teria deixado a rede social fora do ar. A empresa informou que o ponto central da falha registrada na segunda-feira (4) estava nos roteadores de backbone. A empresa também afirmou que a falha do Facebook, Instagram e WhatsApp não causou vazamento de dados dos usuários.

