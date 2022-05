Facebook e Whatsapp: Meta anuncia coordenação para combater desinformação e disparos em massa na eleição

Apoie o 247

Metrópoles - A Meta, empresa que controla Facebook, WhatsApp e Instagram, anunciou, nesta quinta-feira (12/5), que criará um centro de monitoramento para o conteúdo divulgado durante as eleições brasileiras de 2022. O grupo, no entanto, afirmou que apenas reduzirá o alcance de fake news nas redes sociais, mas não excluirá as postagens.

A medida faz parte de uma parceria firmada em fevereiro entre a Meta e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Funcionários da empresa no Brasil e nos Estados Unidos controlarão o centro de monitoramento, que já foi testado no Brasil durante as eleições de 2018 e de 2020. As informações das publicações serão analisadas por agências de verificação de fatos.

O monitoramento funcionará a partir de denúncias de possíveis violações às regras das redes. O objetivo é reduzir em 80% o alcance da distribuição de conteúdos falsos. Páginas do Facebook que repetidamente compartilham conteúdos falsos têm todo o seu alcance diminuído, e as publicações poderão receber um rótulo de informação falsa.

